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وزير الأوقاف يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد

وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد
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 استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم  المستشار محمد الصواف، رئيس محكمة جنايات دمياط - رئيس لجنة العلاقات والإعلام بنادي قضاة بورسعيد؛ والمستشار محمد شداد، وكيل نادي قضاة بورسعيد؛ والمستشار وائل فاروق، عضو نادي قضاة بورسعيد؛ والمستشار عبده بلبول، سكرتير النادي.

 

وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد

ورحب وزير الأوقاف بالمستشارين، وأعرب عن سعادته بلقائهم، مثمنًا دورهم في دعم التعاون بين النادي ومديرية أوقاف بورسعيد، وأشاد رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة بمبادرة عودة الكتاتيب التي تهدف إلى تعزيز التعليم الديني والشرعي.


من جانبه، أعرب المستشار محمد الصواف عن سعادته بلقاء وزير الأوقاف، وأكد أهمية التعاون المشترك بين نادي قضاة بورسعيد ومديرية أوقاف بورسعيد في العديد من المبادرات الدينية والتعليمية.

وفي ختام اللقاء، قدم المستشار محمد الصواف درع نادي قضاة بورسعيد إلى وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.

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