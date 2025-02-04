ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية داخل مخزن بالإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة، وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية .

قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات على مخازن المواد الغذائية بنطاق الادارة

و أسفرت عن ضبط مخزن ملحق به ثلاجة بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على ٦٣ كجم مصنعات لحوم ودواجن بدون بيانات او تاريخ انتاج او صلاحية و٢٤٠ كجم خضروات مجمدة انواع مختلفة بدون بيانات وبها تغير فى خواصها و١٥ جوال دقيق فاخر وزن الجوال ٥٠ كجم بدون فواتير و ٣٠ جوال أرز وزن الجوال ١٠ كجم بدون بيانات و١٥٠٠ لتر زيت شورتينج داخل براميل مجهول المصدر وتحرير محضر توقف بدون اذن مع إثبات مبيعات وهمية لمخبز بلدي

كما تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية لبدال تمويني، وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر بأنواعها المختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

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