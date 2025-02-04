"أتمنى ألا يحاسبني الله على هذه الفترة"، ياسمين الخيام ضيفة إيمان أبوطالب في"بالخط العريض"

تحل الداعية الإسلامية ياسمين الخيام، ابنة شيخ المقرئين المصريين الراحل محمود خليل الحصري، ضيفة على الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة الجمعة المقبلة من برنامجها بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة.

وتتحدث ياسمين الخيام عن كواليس تذاع لأول مرة عن حياتها ومسيرة والدها، عبر حلقة مطولة تعرض على جزءين.

ولأول مرة طلبت ياسمين الخيام من إيمان أبوطالب خلال اللقاء أن يكون اسمها ياسمين الحصري بدلا من ياسمين الخيام، بسبب اعتزازها بالانتماء إلى الشيخ الجليل محمود خليل الحصري.

كما تكشف خلال الحلقة كواليس تذاع لأول مرة عن علاقتها بأسرته وأهم مواقفه، ومنها دوره في إسلام أكثر من 18 أمريكيا على يديه بعد سماع القرآن بصوته.

كما تتطرق خلال اللقاء إلى الفترة التي عملت فيها في مجال الفن قائلة "أطلب من الله ألا يحاسبني على هذه الفترة"، موضحة أنها عملت في مجلس الشعب قبل أن يتحول اسمه الآن إلى مجلس النواب.

برنامج بالخط العريض

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

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