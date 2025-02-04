الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"أتمنى ألا يحاسبني الله على هذه الفترة"، ياسمين الخيام ضيفة إيمان أبوطالب في"بالخط العريض"

الحاجة ياسمين الحصري،
الحاجة ياسمين الحصري، فيتو

تحل الداعية الإسلامية ياسمين الخيام، ابنة شيخ المقرئين المصريين الراحل محمود خليل الحصري، ضيفة على الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة الجمعة المقبلة من برنامجها بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة.

وتتحدث ياسمين الخيام عن كواليس تذاع لأول مرة عن حياتها ومسيرة والدها، عبر حلقة مطولة تعرض على جزءين.

ولأول مرة طلبت ياسمين الخيام من إيمان أبوطالب خلال اللقاء أن يكون اسمها ياسمين الحصري بدلا من ياسمين الخيام، بسبب اعتزازها بالانتماء إلى الشيخ الجليل محمود خليل الحصري.

كما تكشف خلال الحلقة كواليس تذاع لأول مرة عن علاقتها بأسرته وأهم مواقفه، ومنها دوره في إسلام أكثر من 18 أمريكيا على يديه بعد سماع القرآن بصوته.

كما تتطرق خلال اللقاء إلى الفترة التي عملت فيها في مجال الفن قائلة "أطلب من الله ألا يحاسبني على هذه الفترة"، موضحة أنها عملت في مجلس الشعب قبل أن يتحول اسمه الآن إلى مجلس النواب.

برنامج بالخط العريض 

 برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين الحصري الداعية ياسمين الخيام برنامج بالخط العريض ايمان ابو طالب قناة الحياة

مواد متعلقة

اللواء إبراهيم عثمان يكشف أسباب هزيمة إسرائيل في غزة مع إيمان أبو طالب على الحياة
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالبحيرة، اعرف نتيجة إدارة دمنهور

ليست زوجته، قصة رزان سفور مرافقة أحمد الشرع فى السعودية (فيديو)

ليست مصر أو الأردن، تقارير إسرائيلية: خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى دولة ثالثة

مطالبا بكشف علاقة وزير التعليم بالمنصة، سؤال برلماني بشأن إعلان “أشطر”

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

أبرز 10 معلومات عن بلال بوطوبة المرشح للانتقال لـ الأهلي

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يواصل الارتفاع في سوق العبور

منوعات

المزيد

دراسة: تلوث الهواء يرفع معدلات سرطان الرئة بين غير المدخنين عالميا

"سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمار Starlink خلال أيام

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الألومنيوم بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء4/2/2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 4/2/2025

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 4/2/2024

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع لـ 76 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج رددوه

تفسير حلم سماع صوت الحمار في المنام وعلاقته بخسارة الكثير من الأموال

معنى سرابيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية