الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظات

وفاة نجل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق

سيف كمال الدين حسين،فيتو
سيف كمال الدين حسين،فيتو

أعلنت أسرة الراحل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق وعضو مجلس قيادة ثورة 52 ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية وفاة الحاج سيف كمال الدين حسين، نجل الراحل.

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وفاة نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق والعزاء ببنها 
 

وأعلن نائب البرلمان السابق، مصطفى كمال الدين حسين، شقيق الراحل أن جنازة شقيقه ستكون غدا الأربعاء من مسجد أبو يوسف بكفر مناقر، والعزاء في نفس اليوم بمضيفة أبو يوسف بجوار فيلا الراحل نائب رئيس الجمهورية الأسبق التاريخية ببنها في محافظة القليوبية 
 

ونعي النائب السابق شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة علي مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيها 
«إنا لله وإنا اليه راجعون..البقاء والدوام لله وحده..توفى اليوم أخى سيف النصر كمال الدين حسين..اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة»

يذكر أن الراحل كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية الأسبق أحد أبناء محافظة القليوبية وتحديدا مدينة بنها، وله العديد من الإسهامات في الارتقاء بالمحافظة والمشروعات الخيرية، فيما انتخب نجله اللواء مصطفي كمال الدين حسين عضوا بمجلس النواب خلال الفترة من 2015 الي 2020م استكمالا للمسيرة السياسية للعائلة. 

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محافظة القليوبية مصطفى كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية القليوبية

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