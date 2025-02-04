نقيب القراء يكشف حقيقة خطأ تلاوة القارئ عبد الفتاح الطاروطى

أعلن محمد الساعاتى متحدث نقابة القراء بيانا عاجلا يؤكد فيه أن فضيلة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية قد راجع بنفسه تلاوة القارئ عبد الفتاح الطاروطى ولم يجد فيها خطأ واحدا..



نقيب القراء يوضح حقيقة خطأ تلاوة القارئ عبد الفتاح الطاروطى

وقال نقيب القراء: “لقد أستمعت للتلاوة بوصفى شيخا لعموم المقارئ المصرية ونقيب القراء وعضو اللجنة الموحده لإختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة إلى قراءة الجمعة الماضية التى أذيعت من مدينة بور سعيد الباسلة من القارئ الإذاعى الشيخ عبدالفتاح الطاروطي عضو نقابة القراء والتى نقلها التليفزيون العربى وبعض الإذاعات”.

وأضاف “حشاد” في بيان له:" وجدت أن القراءة لا غبار عليها ومطابقة للأحكام التجويدية الصحيحة وما أجد سببا لما أثير حولها من البعض، وارجو أن يكون هناك تحرى للحقائق ولا يحكم على الأشياء إلا متخصص يتحرى الحقائق

تلاوة الشيخ الطاروطي في افتتاح مسابقة بورسعيد للقرآن الكريم

حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، كان بطلها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، بسبب تلاوته للقرآن الكريم خلال فعاليات افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم ببورسعيد، الجمعة الماضية، في نسختها الثامنة.

حيث أشار بعض المتابعين إلى أن الطاروطي وقع في أخطاء عديدة خلال التلاوة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتخصصين.



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