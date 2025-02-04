طلب التحريات في اتهام قائد سيارة تعمد تعطيل المرور في النزهة

كلفت نيابة النزهة، بسرعة إجراء التحريات في واقعة اتهام قائد سيارة بتعمد تعطيل حركة المرور في منطقة النزهة بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط قائد سيارة بعد أن قام بأداء حركات استعراضية على الطريق العام، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور في المنطقة.

وقد تعمد قائد السيارة تعريض حياته وحياة المواطنين للخطر، الأمر الذي أثار استياء الأهالي والمارة.



وبعد الفحص والتحقيقات الأولية، تم تحديد هوية قائد السيارة، وهو طالب مقيم في دائرة قسم شرطة الحدائق كما تم تحديد السيارة التي استخدمها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في هذا الشأن لضمان محاسبة المخالفين وحماية سلامة المواطنين.

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