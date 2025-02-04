رئيس حي غرب بالإسكندرية تقود حملة مكبرة لتفتيش محال الأغذية

قادت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات وللتفتيش ومراقبة الأغذية وصلاحية السلع وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي سلامة المواطنين.

ياتى ذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحد من الغش التجاري ووفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية

وذلك بحضور شرطة المرافق والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والرصد البيئي وشئون البيئة ورخص المحلات بالحي والادارة العامة للمتابعة بالمحافظة والصحة والطب البيطري والامن الصناعي والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي ومكتب العمل والرصد البيئي بالمحافظة

وقد استهدفت الحملة عددا من المنشآت والمحال بشوارع القفال، الأمان بمنطقة مينا البصل

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٥ منشآت وتحرير ٢٢ محضرا وذلك لعدم توافر الشهادات الصحية واشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث تم تحرير ٨ محاضر أمن صناعي، ١ محضر شئون بيئة محافظة، ٣ محاضر صحة وتم اخذ عينة، ١ محضر رصد بيئي حي، ٤ محضر رخص محلات، ٣ محضر تموين

هذا وقد قامت الحملة بالمرور والتفتيش على ٦ صيدليات وتم تحرير ٢ محضر عدم تواجد

كما أسفرت الحملة عن تحرير ٣ إنذار رصد بيئي محافظة كما تم التنبيه علي المحال بالالتزام بالتقديم الي المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقا للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه "

وفي سياق متصل تمت إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتمت توسعة الطريق وفرض الانضباط وتم التحفظ على ٤٠ إشغال متنوع وتم تحصيل ٧٦ ألف جنية غرامات فورية

ومن جانبها نوهت رئيس الحي بانه لا تهاون في مواجهة اي مخالفات او إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن وان الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط

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