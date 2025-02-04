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محافظات

بالحمص والفول، أهالي قنا يحتفون بمولد القطب الصوفي سيدي عبد الرحيم

قنا،فيتو
قنا،فيتو

اجرت فيتو بثا مباشرا لبدء احتفالات اهالي محافظة قنا بمولد السيد عبدالرحيم القنائي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

السيرة الذاتية للقطب الصوفى

يذكر ان القطب الصوفي سيدي عبد الرحيم القنائي قدم من بلاد المغرب العربي واسمه بن أحمد بن حجون وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين رضي الله عنه وولد سنة 521 هجرية -1127 ميلادية بالمغرب في إحدى قرى مدينة سبتة بمحافظة ترغاي.

ونشأ سيدي عبد الرحيم بن أحمد نشأة دينية خالصة محفظًا القرآن الكريم ونال قسطا وافرا من الثقافة الدينية تحت كنف والده الذي كان عالمًا صالحًا تقيا وورعا، ولما شب اشتاقت نفسه إلى طلب المزيد من العلم والثقافة فساح في البلاد بحثا عنهما، وتوفي السيد عام 592 هجرية لسنة 1195 ميلادية ودفن برباطه الحالي بقنا.

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الإمام الحسين رضي الله عنه بلاد المغرب العربي عبد الرحيم القنائي عبدالرحيم القنائي محافظة قنا

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