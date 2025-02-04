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أخبار مصر

متحف الزعفران يستقبل أعمال كبير مهندسي القصور الملكية بعهد الملك فؤاد

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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افتتح بمتحف الزعفران معرض  لأعمال المهندس المعماري الإيطالي (إرنستو فيروتشي)، وذلك في إطار الدور الثقافي والتعليمي للمتحف، والذي يهدف لرفع الوعي الأثري لدى الطلاب والزائرين، تحت اشراف د ممدوح الدماطي  المشرف العام على متحف الزعفران ووزير الآثار الأسبق. 

معرض لكبير مهندسي القصور الملكية بعهد الملك فؤاد بمتحف الزعفران 

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

واوضح د. ولاء الدين بدوي، مدير متحف الأثار، إن استضافة المعرض تأتي بالتعاون مع  المعهد الإيطالي للآثار بالقاهرة، وذلك داخل متحف الزعفران بجامعة عين شمس، خلال الفترة من ٣٠ يناير حتى ۲۸ فبراير ۲۰۲۰ م  بالتنسيق مع المعهد الثقافي الإيطالي للآثار بالقاهرة، وسيضم المعرض صور من أعمال المهندس المعماري (فيروتشي) كبير مهندسي القصور الملكية في عهد الملك فؤاد، للطلاب والأساتذة من داخل جامعة عين شمس للتعريف بأهم المباني المميزة التي تم انشائها من خلال المهندس المعماري الإيطالي (فيروتشي).

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جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس عين شمس وزير الأثار الأسبق

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