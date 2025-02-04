الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمد فؤاد يغني من ألحان رامي جمال قريبا

محمد فؤاد، فيتو
محمد فؤاد، فيتو

يستعد المطرب محمد فؤاد خلال الفترة المقبلة للعودة إلي جمهوره بمجموعة أغاني جديدة بعد غياب لفترة ليست قصيرة.

أغاني محمد فؤاد الجديدة 

ويستعد محمد فؤاد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة وهي من كلمات جمال الخولي ومن ألحان رامي جمال ومن المفترض طرحها علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب. 

وكان قد تصالح المطرب محمد فؤاد مع طبيب عين شمس بعد أشهر من المشاجرة التي وقعت بينهما، وأثارت الرأي العام. 

وحصلت فيتو على كواليس التصالح بين المطرب والطبيب، حيث قال إبراهيم فؤاد نجل شقيق الفنان محمد فؤاد ومدير أعماله لـ"فيتو": إن الصلح مع طبيب مستشفى عين شمس قد تم بعد تدخل عدد من الأشخاص لإنهاء الأزمة التي استمرت لعدة أشهر.

وأضاف مدير أعمال المطرب لـ"فيتو" أن المطرب محمد فؤاد بطبيعته شخصية ودودة، ولا يحب الدخول في أية مشكلات، لذلك لم يتردد لحظة في التصالح مع الطبيب، خاصة أن الموقف الذي حدث بينهما كان بسبب التوتر والضغط العصبي؛ نظرا لقلق “فؤش” على شقيقه الذي كان يعاني من أزمة قلبية.

وتابع إبراهيم فؤاد لـ"فيتو": " تم التوقيع على محضر الصلح بين الفنان محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس أمام النيابة العامة، وأكد الطرفان أن الازمة  انتهت بشكل كامل، ولا يوجد أي شئ بينهما سوى الخير.

 

 

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