لأول مرة في الكويت.. محمد فؤاد وإيهاب توفيق في حفل كامل العدد على مسرح حديقة الشهيد

أحيا النجمان محمد فؤاد وإيهاب توفيق حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح حديقة الشهيد بالكويت امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم من إنتاج وتنظيم شركة A Music أحمد الخالدي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية بدولة الكويت.

وقابل الجمهور الثنائي بترحيب حاد منذ الصعود على مسرح الحفل خاصة أن "فؤاد وتوفيق" من أهم نجوم التسعينات الذين قدموا مئات الأغنيات الناجحة وحققت انتشارا هائلا في العالم العربي كله ولهما شعبية جارفة في الكويت.



حرص الثنائي في بداية الحفل على تقديم التحية للجمهور الذي حرص على التواجد بكثافة ليرفع الحفل شعار كامل العدد، كما وجه فؤاد وإيهاب شكرهما للجمهور والشركة المنظمة على التحضيرات التي أخرجت الحفل بشكل عالمي، كما حرص فؤاد على النزول من على المسرح للتواجد بين الجماهير وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي رحب به بشكل كبير.

وقدم فؤاد وإيهاب عددا كبيرا من الأغنيات التي رددها الجمهور على مدار الحفل، كما لبى الثنائي عددا من طلبات الجمهور بغناء أغنيات معينة اختارها الجمهور، وكانت صور الحفل بعدسة هادي كوتي.

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