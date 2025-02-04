كأس مصر، مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة المنصورة

كأس مصر، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل المنصورة ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - رمضان صبحي - يوسف أوباما

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - صامويل أومسا - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمد الشيبي - محمود دونجا - مصطفى فتحي

يلتقي فريق بيراميدز، بقيادة كرونوسلاف يوريسيتش، مع المنصورة، اليوم الثلاثاء، في ختام مواجهات الدور الـ 32 بكأس مصر، موسم 2024-2025.

موعد مباراة بيراميدز والمنصورة

ويحل المنصورة ضيفًا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء على إستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

ويسعى بيراميدز، لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في كأس مصر، من أجل الاحتفاظ باللقب الذي حققه الموسم الماضي بالفوز على زد في المباراة النهائية.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد المنصورة

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة بيراميدز ضد المنصورة في دور الـ 32 بكأس مصر.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر.

قائمة بيراميدز في مواجهة المنصورة بكأس مصر

وجاءت قائمة الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما.

وينتظر المقاولون العرب، الفائز من مواجهة بيراميدز مع المنصورة، في دور الـ 16 من كأس مصر، يوم السبت الموافق 8 مارس المقبل.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من شاهندا المغربي حكمًا للساحة، أحمد الفار مساعدًا أول، أحمد زغلول مساعدًا ثانيًا، نورا سمير حكمًا رابعًا.

مسار بيراميدز في كأس مصر حتى النهائي

دور الـ32: بيراميدز يواجه المنصورة.

دوري الـ16: حال تأهل بيراميدز يلتقي مع المقاولون العرب.

دور الـ8: حال تأهل بيراميدز يلعب مع إنبي.

دور الـ4: حال تأهل بيراميدز سيواجه الفريق المتأهل من المباريات: غزل المحلة ضد فاركو، البنك الأهلي مع الفائز من المصري البورسعيدي ووادي دجلة.

المباراة النهائية: حال تأهل بيراميدز سيواجه المتأهل من المسار الثاني الذي يأتي نادي الزمالك على رأسه.

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