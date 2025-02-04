تفاصيل التحقيقات في حريق شقة سكنية بالمرج

تواصل نيابة المرج، التحقيق في حريق شقة سكنية بالمرج، وتبين أن السبب في الحريق ماس كهربائي تسبب في تفحم محتويات الشقة.



كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد مساكن العزبة البيضاء بمنطقة المرج ، وأسفرت المعاينة الأولية عن عدم وجود إصابات أو حالات وفاة.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا عن نشوب حريق في دائرة قسم شرطة المرج، حيث انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبدأت التحقيقات؛ للوقوف على ملابسات الحريق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.