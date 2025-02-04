استدعاء مسئول دار أيتام نشب بها حريق في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون باستدعاء مسئول دار أيتام نشب بها حريق لسماع أقوالهم حول الواقعة.



وكشفت المعاينة أن النيران اشتعلت داخل مخزن في عقار مكون من طابق واحد مستغل كدار للأيتام.

حريق دار أيتام بالزيتون

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل دار أيتام بدائرة قسم شرطة الزيتون وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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