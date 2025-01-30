المشدد 7 سنوات لسائق للاتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين المخدر وحيازة وإحراز سلاح نارى بمنطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الربح والاتجار غير المشروع وحصل على 50 ألف جنيه مقابل تجارته في بيع المخدرات.



وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أنه بأخذ عينة من المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللون متحجر داخل كيس بلاستيك شفاف اللون وزنت قائما 900 جرام وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي سائق وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس يحتوي علي الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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