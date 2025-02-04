الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد موافقة اللجنة البرلمانية، ضوابط عقد اتفاقيات العمل الجماعية وفقا لمشروع القانون

مناقشة مشروع قانون
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من إقرار المواد المنظمة لاتفاقيات العمل الجماعية، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. 

إعلان اتفاقية العمل الجماعية 

ووافقت اللجنة على المادة (٢٠٤) بمشروع قانون العمل وتنص على: يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.

كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة (٢٠٥) وتتص على أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.

موقف الجهة الإدارية من اتفاقية العمل الجماعية 

كما وافقت اللجنة على المادة (٢٠٦) من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على: تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (۲۰۲) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (۲۰۷) من مشروع قانون العمل والتي تنص على أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.

طريقة تعديل اتفاقية العمل الجماعية 

ووافقت اللجنة على نص المادة (۲۰۸) من مشروع قانون العمل الجديد: إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما. 

فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما تنص المادة (۲۰۹) على: لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.

ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب | الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المادة (۲۱۰) من مشروع قانون العمل: للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.

وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداء مستقلا عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون العمل قانون العمل الجديد اتفاقيات العمل الجماعية النواب اتفاقية العمل الجماعية

مواد متعلقة

قوى عاملة النواب تحسم مادة سن معاش العامل بقانون العمل

قوى عاملة النواب تحسم ضوابط استقالة العامل وفقا للقانون الجديد

ضوابط الوقاية من حوادث العمل وفق القانون الجديد

ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

ليست مصر أو الأردن، تقارير إسرائيلية: خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى دولة ثالثة

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

الحكومة تزف بُشرى سارة لأصحاب معاشات "تكافل وكرامة"

القصة الكاملة لأزمة محمود الشحات أنور.. صاحب العزاء يتهمه بالتغيب بسبب 150 ألف جنيه.. الشيخ ينفي والنشطاء يعلنون غضبهم.. والإفتاء تحسم الجدل عن حكم تقاضي الأجر عن التلاوة

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض الثوم وارتفاع الليمون، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

منوعات

المزيد

"سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمار Starlink خلال أيام

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض الثوم وارتفاع الليمون، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الكتكوت الروس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى سرابيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة إبراهيم (فيديو)

ما حكم تكرار العمرة في السَّفرة الواحدة واليوم الواحد؟ الأزهر يحسم الجدل

معنى تسنيم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة المطففين

المزيد
الجريدة الرسمية