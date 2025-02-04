من ضربة جزاء، كهربا يسجل أول أهدافه مع الاتحاد الليبي

سجل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبي أول أهدافه مع فريقه في مباراة المجد من علامة الجزاء، ضمن مباريات الدوري الليبي للمحترفين.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا لأول مرة مع فريقه الاتحاد في مباراته ضد المجد.

وكان نادي الاتحاد الليبي أعلن رسميا استعارة محمود كهربا لاعب الفريق الجديد لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي المصري.

ودفع المدير الفني للاتحاد الليبي كارلوس جاريدو بكهربا في التشكيل الأساسي للاتحاد لأول مرة ليقود هجوم الفريق في المباراة.

أول تعليق من كهربا بعد الانتقال لـ الاتحاد الليبي

وعلق محمود عبد المنعم كهربا المنتقل حديثا لصفوف فريق الاتحاد الليبي، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر كهربا عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك صورة من مؤتمر تقديمه لاعبا في صفوف الاتحاد الليبي معلقا: “طموح وتحدٍ جديد مع العميد نادي الاتحاد الليبي دعواتكم ودعمكم المستمر يصنع الفارق دائمًا ”.

وكان كهربا توجه إلى ليبيا لخوض تجربة احترافية جديدة، للانضمام إلى فريق الاتحاد الليبي في صفقة انتقال أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

يذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهى اتفاقه مع الاتحاد الليبي للانتقال إليه خلال فترة الميركاتو الشتوي.

ووقع كهربا على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر.

كشف حساب كهربا مع الأهلى

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا.

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر - 3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

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