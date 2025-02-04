تفاصيل وفاة مدرب كرة يد بنادي شركة النحاس بالإسكندرية

كشفت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، تفاصيل وفاة المدرب يوسف رمضان المساعد لفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق بالمديرية للوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل الكاملة في وفاة المدرب المساعد بنادى شركة النحاس خلال عمله بالنادى.

وأوضحت المديرية فى بيان لها، أن لجنة تقصى الحقائق توصلت بالفعل إلى كشف ملابسات وفاة المدرب المساعد بنادى شركة النحاس، والتى أثبت سقوطه مغشيا عليه حال تواجده رفقة زملائه جانب حدود الملعب وقاموا على آثارها بنقله إلى المستشفى ووافته المنية لتوقف عضلة القلب طبقا الثابت بتقرير المستشفى.

وشهد أحد ملاعب التدريب وفاة المدرب يوسف رمضان المساعد لفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس، عقب تعرضه لأزمة قلبية داخل أرضية الملعب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما نعى الاتحاد المصري لكرة اليد ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، يوسف رمضان محمد؛ المدرب المساعد الفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس الذي وافته المنية مساء الإثنين، وقدموا العزاء لمجلس إدارة النادي وأسرة الفقيد.

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