مصر القديمة والعمارة القبطية على مائدة حوار اتحاد الكتاب

عقدت لجنة الحضارة المصرية القديمة بـالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الكاتب عبد الله مهدي ندوتها الشهرية تحت عنوان "مصر القديمة والعمارة القبطية"، وتحدث فيها المهندس المعماري عماد فريد ميخائيل.

وحضر الفعالية عضو اللجنة محمد عجم، وشارك فيها كوكبة من الآثاريين ومهندسي العمارة، وآتي ذلك تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة.

قدم المهندس عماد فريد عرضا شاملا وشيقا عن فن العمارة المصرية ولاسيما العمارة القبطية، وركز على عدة نقاط منها أن العمارة المصرية القديمة ممتدة منذ أكثر من عشرة آلاف عام، وأن الحضارة مرتبطة بحرفة البناء، كما استفاض في شرح عملية التصنيع والبناء بالطوب الني في مصر القديمة، وعن طبيعة أرض مصر ووصفها بالأرض الجيرية الملحية؛ ولكن تراكم الطمي صنع لها طبقة كثيفة من الطمي.

وتحدث عن مراحل تصنيع طوبة الطمي، وعن تأثير التراث الهندسي المعماري المصري على فن العمارة بشكل عام، وتحدث عن نقل النشاط الإنساني المصري إلى الأديرة، وأكد أن الأعمال القائمة على الهوية المصرية أعمال ناجحة؛ لأن لكل مكان جغرافي داخل مصر خصوصيته المتفردة، وأعطى بعض النماذج في البناء عند بعض الأماكن، وذكر أن بيت الفلاح المصري ظل حتى عام 1964م بيت مصري قبطي، واستفاض في شرح سر جودة الطوب الني في البناء.

وأوضح المشكلات التي واجهت عملية البناء بالطوب الني بعد إنشاء السد العالي، وختم حديثه بأن التراث المصري هو الكنز الذي يمكن أن يثري البلد وتكون أغنى من دول كثيرة.

المهندس عماد فريد

حصل المهندس عماد فريد على جائزة الدولة التشجيعية في العمارة عام 2004م، وجائزة مكتبة الإسكندرية باسم حسن فتحى عام 2010م، وجائزة الأمم المتحدة لأفضل عشرين مشروعا في تحقيق التنمية المستدامة 2002م، ورشح لجائزة الأغاخان عام 2004م، وهو محاضر زائر في العديد من الجامعات المصرية والعربية عن العمارة البيئية الإنسانية، وعضو في عدد من الجمعيات والنقابات.

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