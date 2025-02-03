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ثقافة وفنون

معرض الكتاب يناقش كتاب "من أوراق محمد عبده المجهولة.. مشروع استقلال مصر"

معرض الكتاب، فيتو
معرض الكتاب، فيتو

 

في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، استضافت قاعة "فكر وإبداع"، ضمن محور "كاتب وكتاب"، ندوة ثقافية لمناقشة كتاب "من أوراق محمد عبده المجهولة.. مشروع استقلال مصر"؛ للدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور وليد غالي؛ و؛شارك في الندوة: الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وأدارتها الدكتورة إنجي خالد أحمد، المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. 

 

في بداية الندوة، أوضحت الدكتورة إنجي خالد أن الكتاب، الصادر عن دار الشروق، يتميز بطرحه الفريد؛ وأشارت إلى أن الكتاب يستعرض تاريخ مصر منذ عام 1879م؛ وحتى الاحتلال الإنجليزي، مؤكدةً على حجم المقاومة الكبيرة في مواجهة الاحتلال؛ وأن الكتاب يتناول سيرة الإمام محمد عبده، وأفكاره الثورية، ونشاطه السياسي، كما يحتوي على وثيقة تثبت أن "محمد عبده" لم ينقطع عن العمل السياسي بعد فشل الثورة العرابية. 

 

وزير الثقافة الأسبق

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، أن قصة الكتاب بدأت عام 2014م، عندما طلب منه الدكتور وليد غالي، فحص كتابات الإمام محمد عبده التي حققها الدكتور محمد عمارة؛ وأشار إلى أنه زار لندن؛ وفحص مجموعة المخطوطات الخاصة بالإمام محمد عبده، المرتبطة بموضوع الكتاب.

 

بدوره، أعرب الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر بكلية الآداب، جامعة القاهرة، عن سعادته بالمشاركة في مناقشة الكتاب؛  وأشار إلى أن الدكتور أبو غازي اكاديمي متخصص بارز في دراسة الوثائق والمخطوطات وكشفها ونشرها؛ وأكد أن الإمام محمد عبده كان مجددًا ومصلحًا دينيًا في القرن العشرين، وأدى دورًا كبيرًا في الحركة الوطنية المصرية؛ كما أشار إلى أن جمال الدين الأفغاني، أستاذ الإمام محمد عبده، كان شخصية مثيرة للجدل في التاريخ؛ وأضاف أن الكتاب ينقد المقولة المنسوبة إلى الإمام محمد عبده بعد فشل الثورة العرابية، "لعن الله السياسة"، حيث يؤكد على استمرارية نضاله السياسي؛ وأوضح أن الكتاب يطرح مشروع استقلال مصر، مسلطًا الضوء على استمرارية الحركة الوطنية، ومشروع استقلال مصر منذ الاحتلال البريطاني وحتى جلاء آخر جندي إنجليزي.

 

 

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معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب اصدارات هيئة الكتاب وزارة الثقافة

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