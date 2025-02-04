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حوادث

مخزن مستغل كدار للأيتام، تفاصيل معاينة حريق الدار في الزيتون

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشفت معاينة نيابة الزيتون لدار أيتام نشب بها حريق أنه لا توجد خسائر بشرية أو إصابات. 

وأضافت المعاينة أن النيران اشتعلت داخل مخزن في عقار مكون من طابق واحد مستغل كدار للأيتام

حريق دار أيتام بالزيتون 
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل دار أيتام بدائرة قسم شرطة الزيتون وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الزيتون غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة الزيتون النيابة العامة

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