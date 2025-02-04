التموين: مشاركة 500 محل تجاري خلال الأوكازيون الشتوي حتى الآن

أكد أحمد أبو الفضل وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة أن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2025 بلغت حتى الآن 500 محل في مختلف القطاعات المشاركة على مستوي الجمهورية.

وقال أبو الفضل خلال جولة تفقدية، إن تلك القطاعات تتنوع بين محال الملابس الجاهزة، والأحذية، والمفروشات، والأدوات المنزلية، مما يعكس اهتمامًا واسعًا من التجار بالاستفادة من موسم التخفيضات لزيادة حجم المبيعات وتنشيط الحركة التجارية.

وأضاف ابو الفضل أن نسبة التخفيضات في الأوكازيون تبدأ من 15 إلى 50٪ حسب رغبة كل محل تجاري، مشيرا إلى أن وزارة التموين لا تتدخل في نسبة التخفيضات التي يقوم بها كل محل تجاري.

وأوضح أبو الفضل أن هناك حملات رقابية مشددة على كافة الأسواق المشاركة في الاوكازيون قبل وخلال انعقاده، للتأكد من نسبة التخفيضات مع وجود سعر البيع قبل الاوكازيون وخلاله.

وأشار أبو الفضل الي أنه يتم التنبيه على كافة المحال المشاركة في الاوكازيون الشتوي وجود فواتير بيع للمستهلكين مع تطبيق سياسة الاستبدال خلال 14 يوما.

من جهته قال عصام عمر مدير محل الصالون الاخضر في منطقة وسط البلد والمشارك فى الاوكازيون أن الأسعار تبدأ من 150 جنيها وحتي 700 جنيه، موضحا أن نسبة التخفيضات تصل إلي 50%.

يشار الي أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرار رقم 14 لسنة 2025 بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025، والذي بدأ أمس الاثنين 3 فبراير ويستمر لمدة شهر.

كما أن ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، شدد علي كافة المتاجر والسلاسل التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات، حتي لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والتي تصل عقوبتها الي 2 مليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.