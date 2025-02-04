الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رياضة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

جروس
جروس

 عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد في التدريبات، وشدد على أهمية تحقيق الفوز خلال المباراة المقبلة للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.


وفي ختام الجلسة شرح جروس بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب أمام الإسماعيلي.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

 

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير الجاري جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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