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أخبار مصر

السيسي يؤكد لـ رشاد العليمي موقف مصر المستمر الداعم لوحدة واستقرار اليمن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم، الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، والمنعقد بالقاهرة.

‎وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر واليمن، كما شدد الرئيس على موقف مصر المستمر الداعم لوحدة واستقرار اليمن، وتأييد الجهود الدولية الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة باليمن، وذلك في ظل ما يمثله أمن واستقرار اليمن الشقيق من أهمية لمصر، فضلًا عن دورها المهم اتصالًا بأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، لاسيما في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة بالمنطقة.

وفي ذلك السياق، ناقش الرئيسان التطورات بمنطقتي خليج عدن والبحر الأحمر، والجهود الجارية لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، حيث أكد السيد الرئيس رؤية مصر في هذا الشأن وعرض جهودها الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار بغزة ولبنان وخفض التصعيد الإقليمي.

وبدوره؛ أعرب رئيس مجلس القيادة  الرئاسي عن بالغ تقديره للدعم المصري المخلص والمستمر لليمن، مشددًا على عمق علاقات الأخوة التي تجمع البلدين، ومؤكدًا تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع الرئيس
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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

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