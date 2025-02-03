بعد مطالبات برحيله، هل تسحب عليا الوفد الثقة من عبد السند يمامة؟ (صور)

حزب الوفد، بدأ منذ قليل اجتماع الهيئة العليا فى حزب الوفد بغياب رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، حيث ترأس الجلسة الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد وهذا وفقا للائحة الحزب الداخلية.

مطالبات برحيل عبد السند يمامة عن الوفد

وتجمع العشرات من معارضى رئيس الحزب داخل الوفد مع بدء اجتماع الهيئة العليا للمطالبة بسحب الثقة من يمامة، فيما رفض الأمن فى البداية دخول أى شخص غير أعضاء الهيئة العليا بالحزب وفقا لتعليمات رئيس الوفد، لكن الأعضاء المعارضين دخلوا الحزب ويجتمعون حاليا ويرفض البعض دخول رئيس الحزب.



ويقول الدكتور عبد السند يمامة ل"فيتو" أنه لن يذهب إلى اجتماع الهيئة العليا للحزب، لافتا إلى أنه تقدم بطلب للهيئة العليا وسيحدد موعدا أخر للاجتماع، مشيرا إلى أنه حال اتخاذ قرارات فى هذا الاجتماع لن تكون سارية.

ويطالب العشرات من معارضى يمامه المتواجدين فى الحزب حاليا خارج قاعة الهيئة العليا برحيل عبد السند يمامة عن الحزب بسبب تراجع حزب الوفد على الساحة السياسية والحزبية خلال الفترات الماضية.

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