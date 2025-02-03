الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد مطالبات برحيله، هل تسحب عليا الوفد الثقة من عبد السند يمامة؟ (صور)

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

حزب الوفد، بدأ منذ قليل اجتماع الهيئة العليا فى حزب الوفد بغياب رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، حيث ترأس الجلسة الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد وهذا وفقا للائحة الحزب الداخلية.

مطالبات برحيل عبد السند يمامة عن الوفد

وتجمع العشرات من معارضى رئيس الحزب داخل الوفد مع بدء اجتماع الهيئة العليا للمطالبة بسحب الثقة من يمامة، فيما رفض الأمن فى البداية دخول أى شخص غير أعضاء الهيئة العليا بالحزب وفقا لتعليمات رئيس الوفد، لكن الأعضاء المعارضين دخلوا الحزب ويجتمعون حاليا ويرفض البعض دخول رئيس الحزب.


ويقول الدكتور عبد السند يمامة ل"فيتو" أنه لن يذهب إلى اجتماع الهيئة العليا للحزب،  لافتا إلى أنه تقدم بطلب للهيئة العليا وسيحدد موعدا أخر للاجتماع، مشيرا إلى أنه حال اتخاذ قرارات فى هذا الاجتماع لن تكون سارية.

ويطالب العشرات من معارضى يمامه المتواجدين فى الحزب حاليا خارج قاعة الهيئة العليا برحيل عبد السند يمامة عن الحزب بسبب تراجع حزب الوفد على الساحة السياسية والحزبية خلال الفترات الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ياسر الهضيبى الدكتور عبد السند يمامة حزب الوفد سكرتير عام حزب الوفد عبد السند يمامة عليا الوفد
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

خبير يحذر من كارثة: وحش البحر المتوسط يثور ويهدد دول المنطقة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بالاسم ورقم الجلوس

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

منوعات

المزيد

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متصلة أم منفصلة؟ أمين الفتوى يوضح كيفية قضاء أيام رمضان الفائتة

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بمواجهة تحديات وصعوبات

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

المزيد
الجريدة الرسمية