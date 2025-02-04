الثلاثاء 04 فبراير 2025
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سياسة

خبير استراتيجي: ترامب يريد خلق مشكلة تاريخية جديدة بتهجير الفلسطينيين لدول الجوار

النازحين الفليسطينين،
النازحين الفليسطينين، فيتو

قال  الدكتور أبو بكر الدسوقي، الخبير الاستراتيجى ومستشار مجلة السياسة الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالاهرام: إن  تصريحات الرئيس الأمريكى ترامب خلقت حالة من العداء تجاه جميع الدول، وهذا من شأنه الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها خاصة تصريحاته بشان تهجير الفلسطنيين إلى سيناء والأردن، فهى قرارات منحازة لإسرائيل وهو الموقف الثابت للرئيس ترامب باعتبارة الرئيس الوحيد الذي نقل السفارة الامريكية للقدس، واعترف بها عاصمة لاسرائيل، واعترف ايضا بضم الجولان، بل أنه صرح ان مساحة اسرائيل صغيرة وتحتاج الى التوسع، وهذا التوسع سيكون على حساب جيرانها العرب، بل إن اسرائيل استغلت هذه التصريحات واستغلت سقوط نظام بشار الاسد للاستيلاء على الجولان كاملة وعلى المنطقة العازلة.

 قرارات تهجير الفلسطينيين منافية للشرعية الدولية

وأكد  الدسوقي في تصريح لـ “فيتو”أن  قرارات تهجير الفلسطينيين منافية للشرعية الدولية ومخالفة لكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تضمن للفلسطينيين حق العودة إلى أراضيهم وإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل 1967، وفقا للقرارات الدولية التي طالبت بحل الدولتين، متابعا: موقف ترامب يذكرنا بوعد بلفور الذى أعطاه الانجليز بإنشاء وطن لهم وهو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، وبالتاالى تصريحات ترامب تخالف اتفاقيات السلام التى تم التوصل اليها سابقا بإيجاد حلول للاجئين الفلسطينيين والمهجرين بسبب الاحتلال.

ترامب لا يريد حل القضية الفلسطينية وانما زيادة تعقيداتها

وواصل حديثه:  ترامب لا يريد حل القضية الفلسطينية وانما زيادة تعقيداتها فبدلا من ضمان حق العودة، ترامب يخلق مشكلة تاريخية جديدة بتهجير الفلسطينيين للدول المجاورة، وهذا يكشف كذب الادعاءات الأمريكية بشأن حقوق الإنسان وحريات الشعوب، بالإضافة إلى أن تصريحات ترامب تمثل انتهاكا لسيادة القانون الدولى، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالدول التي يريد التهجير إليها. 

وشدد أن هذه التصريحات ستضر بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وستخلق حالة عداء فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن تصريحات ترامب لم تقف عند حد تهجير الفلسطينيين، وإنما امتدت عداوته لدول أمريكا اللاتينية، وهى تتسم بالحدة خاصة فيما يتعلق بقضايا المهاجرين والقضايا الإقليمية، وبدأ بالفعل فى تهجير جماعى للمهاجرين غير الشرعيين، وقام بفرض رسوم جمركية قدرها 25%على التجارة مع كولومبيا، وهدد باستخدام القوى العسكرية لاستعادة قناة بنما بل أمر ببناء حاجز لـ30ألفا فى خليج جوانتنامو، لاستيعاب المهاجرين، مما أثار القلق لدى رؤساء أمريكا اللاتينية. 
 

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