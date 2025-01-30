خبراء: تصريحات ترامب تكشف المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية

كشفت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول اقتراح تهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مصر والأردن، عن المخطط الأمريكي الإسرائيلي الرامي إلى تفريغ فلسطين من سكانها لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من قبل الخبراء والسياسيين العرب، حيث اعتبروا أن هذا المخطط يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري والعربي، فضلًا عن كونه تصعيدًا في الهجوم على القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية للأمة العربية.

جمال شقرة

دور مصر في التصدي للمخطط الأمريكي الإسرائيلي

في هذا السياق، أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن تصريحات ترامب تأتي في إطار جس نبض لمصر لمعرفة موقفها حيال القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا التصريح يهدف إلى ممارسة الضغوط على الفلسطينيين من أجل إخلاء الأرض لصالح الإسرائيليين.

وأوضح شقرة أن هذه التصريحات تتعارض مع المبادئ الأساسية لـ حقوق الإنسان، خصوصًا حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وهو الحق الذي أقرته القرارات الدولية، وأضاف شقرة أن مصر، بمواقفها الثابتة، ستظل داعمة للقضية الفلسطينية ولن تسمح بأي مساس بحقوق الفلسطينيين.

رفعت سيد احمد

رفعت سيد أحمد: المخطط مستمر منذ 1948

من جانبه، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، إن تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين ليست جديدة، بل هي استمرار لمخططات قديمة بدأت منذ عام 1948، عندما تم عرض فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء، وهو ما رفضته مصر في كل المراحل.

وأكد سيد أحمد أن هذا المخطط يستهدف بشكل مباشر الأمن القومي المصري، وأن مصر، على الرغم من الضغوط الاقتصادية والسياسية، ترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها أو أي مكان آخر. وأضاف أن التاريخ يشهد على فشل هذه المخططات أمام إرادة الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

محسن جلال

محسن جلال: فلسطين في قلب كل عربي

في ذات السياق، أكد المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب الناصري، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، ولن يسمح أحد بتصفية هذه القضية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وأوضح جلال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن بوضوح أن "التهجير بالنسبة لنا خط أحمر"، وأن مصر ستظل ملتزمة بموقفها الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين. كما أشار إلى أن أي محاولة للمساس بكامل الأراضي الفلسطينية أو بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة هي جريمة لا يمكن لمصر قبولها تحت أي ظرف.

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