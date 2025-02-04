الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

سقوط طفلين من الطابق السادس بعين شمس أثناء تحضير الأسرة للطعام

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

استمعت نيابة عين شمس لأقوال أهل طفلين يحملان الجنسية السودانية سقطا من الطابق السادس بعين شمس.


وقال أهل الطفلين إنهم لا يشتبهون في أحد جنائيا مضيفين أن طفليهما كان يلعبان أعلى الشرفة فتسلقاها في غفلة منهما أثناء إعداد والدتهما الطعام.


وأضاف أهل الطفلين أنهما سقطا أرضا دون تدخل من أحد، مشيرين إلى أنهم لا يتهمون أحدا.


تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس إخطارا من مستشفى هليوبوليس يفيد باستقبالها طفلين مصابين بكسور ادعاء سقوط من علو، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الطفلين أثناء لعبهما بشقتهما الكائنة بالطابق السادس اختل توازنهما وسقطا في منور العقار فأصيبا إصابات بالغة. 


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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