الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

الفضة، فيتو
الفضة، فيتو

سعر جرام الفضة، تعد الفضة من المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام كبير في الأسواق المصرية، سواء للاستخدام الشخصي أو كأداة استثمارية. 

وخلال السطور التالية ترصـد “ فيتو” آخر مستجدات أسعار الفضة بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 محدثة بشكل لحظى.

 

اقرأ التالي: بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

سعر جرام الفضة
سعر جرام الفضة

سعر جرام الفضة

- سعر جرام الفضة عيار 999 اليوم حوالي 53.75 جنيها.

- وصل سعر الفضة عيار 925 اليوم إلى 49.75 جنيها.

- وبلغ سعر جرام الفضة عيار 900 اليوم نحو 48.5 جنيها.

- وجاء سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو 43 جنيهًا.


سعر مصنعية الفضة

تضاف إلى سعر الفضة الخام مصنعية تختلف من محل لآخر، وتقدر بحوالي 25 جنيهًا مصريا للجرام.

 

سعر جرام الفضة
سعر جرام الفضة

أسعار سبائك الفضة

تتوفر سبائك الفضة بأوزان مختلفة، وتختلف أسعارها بناء على الوزن والنقاء. 

  • سبيكة 1 كيلو جرام: حوالي 985 دولار امريكى.
  • سعر الفضة عيار 999: حوالى 0.99 دولار امريكى.
  • سعر الفضة عيار 921: حوالي 985 دولار امريكى.
سعر جرام الفضة
سعر جرام الفضة

الفضة (Silver) المعدن الثمين 

 الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال. 

وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات. 

 

الفضة - فيتو 
سعر جرام الفضة

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل 

وتعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم ملاحظة أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل: 

  • العرض والطلب.
  • الأحداث الاقتصادية العالمية.
  • تقلبات سوق العملات أسعار.
سعر جرام الفضة
سعر جرام الفضة

 

الطلب على الفضة في الأسواق المصرية

الطلب على  السبائك المصنوعة من الفضة يتزايد في الأسواق المصرية والعالمية نظرًا لاعتبارها وسيلة آمنة ومربحة للاستثمار. 

 

 تتفوق الفضة على الذهب في العديد من الجوانب، فهي أرخص ثمنًا وأكثر انتشارًا وتُعرف الفضة بالمعدن النبيل والأبيض بسبب لونها الناصع وقدرتها على تحمل التشكيل والتصنيع، وتضاهي لمعانها الذهب الأبيض. من الناحية الكيميائية، يُرمز للفضة بالرمز “Ag”، وتعني كلمة “أرجنتم” باللاتينية الأبيض أو اللامع.

 

الفضة تستخدم في العديد من الصناعات بما في ذلك صناعة المجوهرات والتحف، وكذلك في الإلكترونيات والتصوير.، المكسيك وبيرو هما أكبر الدول المصدرة للفضة في العالم، وتوجد أهم احتياطياتها في بيرو وبولندا وتشيلي وأستراليا، كما كان للفضة أهمية كبيرة في الحضارة الفرعونية وكانت تستخدم في القرون اللاحقة في القصور الملكية والتحف الثمينة حيث إن الفضة تُعتبر معدنًا راقيًا ومشغولاتها تضيف قيمة إلى أي قطعة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار في الفضة سعر جرام الفضة الفضة عيار 999 سوق الفضة سعر الفضة عيار 999 سعر الفضة عيار 921 سعر الفضة الخام سعر الفضة سعر الفضة في مصر

مواد متعلقة

سعر الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين، 4497 جنيها لهذا العيار

البورصة المصرية تخسر11 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد، وتراجع المؤشرات لهذه الأسباب

سعر الدولار بالمركزي والبنوك المصرية بنهاية تعاملات الإثنين (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الدولار بالبنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

سجن وغرامة وترحيل، السعودية تصدر قرارا إداريا ضد 18.8 ألف مواطن ومقيم

موازنة العام المالي المقبل، الحكومة تقرر زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم وتكافل وكرامة

اسعار الذهب اليوم، تراجع اسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتكوت الروس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 في الصاغة

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، وصل لهذا السعر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تكرار العمرة في السَّفرة الواحدة واليوم الواحد؟ الأزهر يحسم الجدل

معنى تسنيم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة المطففين

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

المزيد
الجريدة الرسمية