مخاوف من موعد عودة روديجر لتشكيل ريال مدريد بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد بحالة من التفاؤل الحذر، بشأن موعد عودة الألماني أنطونيو روديجر، مدافع الفريق، من الإصابة.

وانضم روديجر إلى قائمة مصابي ريال مدريد خلال مواجهة إسبانيول الأخيرة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 1-0.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، كان يعاني المدافع الألماني من آلام في الركبة طوال الموسم، لكنه اضطر للتوقف بسبب إصابة عضلية.

وقالت الشبكة الإسبانية: "إصابة روديجر تمثل ضربة قوية لكارلو أنشيلوتي، لأن المدرب الإيطالي يجد نفسه الآن مع خيارات محدودة في خط الدفاع، حيث لا يملك سوى أسينسيو (مدافع الشباب)، وتشواميني (الذي تحول إلى مدافع)، علمًا بأن ديفيد ألابا تعرض لإصابة جديدة اليوم الثلاثاء، ستبعده عن الملاعب من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وأضافت: "الفترة المقدرة لغياب روديجر تبلغ 20 يومًا، لكن وفقًا لمصادر رسمية داخل غرفة ملابس ريال مدريد يعتقد اللاعبون أن المدافع الألماني سيعود خلال 10 أيام فقط، وأن ريال مدريد لديه عادة في الإعلان عن فترات غياب أطول من الواقع، وهو ما يتكرر في هذه الحالة".

واختتمت: لكن التفاؤل السائد في غرفة الملابس يقابله قلق من احتمالية تفاقم الإصابة، إذ يخشى اللاعبون أن يكون الدفع بروديجر في موقعة الإياب بالملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر سيتي في سانتياجو برنابيو 19 فبراير مغامرة قد تؤدي إلى انتكاسة".

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