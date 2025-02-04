ريال مدريد يعلن إصابة نجم الدفاع قبل ساعات من مباراة ليجانيس

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، تعرض النمساوي ديفيد ألابا، مدافع الفريق لإصابة جديدة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية لريال مدريد على لاعبنا ديفيد ألابا، تبين أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة للفخذ الأيسر، وحالته ستخضع للمراقبة والتطور".

ويعاني ريال مدريد حاليا من إصابة إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر في خط الدفاع، إلى جانب ديفيد ألابا.

وكان ألابا غاب عن الملاعب لمدة تزيد عن عام بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقا لبرنامج الشيرنجيتو الإسباني، فإن مدة غياب ألابا عن الملاعب ستتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث ب45 نقطة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليجانيس، غدا الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

و أعلن نادي ريال مدريد رسميا،عن تقدمه بشكوى ضد طاقم تحكيم مواجهة الميرنجي أمام إسبانيول في الدوري الإسباني - الليجا.

وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول، بهدف دون رد، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني - الليجا.

ريال مدريد يوضح أسباب شكوى حكم مباراة إسبانيول

وقال ريال مدريد، في بيانه: "تم التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة بسبب الأخطاء التحكيمية الجسيمة في مواجهة إسبانيول بالدوري".

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد انتقد أخطاء التحكيم في مباراة إسبانيول، وأشار إلى أن قرار الحكم بعدم طرد لاعب إسبانيول بعد التدخل العنيف على كيليان مبابي "لا يمكن تفسيره".

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