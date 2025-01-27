دون حجاب، قصة صورة أثارت جدلا واسعا للجولاني أثناء لقاء وفدا نسائيا

التقى رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بوفد نسائي من الجالية السورية في الولايات المتحدة.

لقاء الجولاني بوفد نسائي من الجالية السورية في الولايات المتحدة

هذه المعلومة فقط، التي نشرتها وكالة "سانا" الرسمية، تم نسخها عشرات المرات مرفقة بصورة الجولاني مع الوفد النسائي، ضمن منشورات على مواقع التواصل.

وتفاعل العديد من السوريين مع الصورة، بعضهم تعامل معها بسخرية، وآخر رأى فيها "تغييرًا".

عدم ارتداء العديد منهن لغطاء الرأس

وتعدّ الصور المتداولة للجولاني مع مجموعة النساء السوريات، لافتة، بسبب عدم ارتداء العديد منهن لغطاء الرأس (الحجاب).

وتأتي بعد أسابيع من فيديو أثار جدلًا عارمًا ظهر فيه الجولاني يطلب من فتاة أن تغطّي شعرها قبل أن يستجيب لرغبتها بالتقاط صورة معه.

كما تجدد الجدل بين السوريين قبل أيام، بسبب منشورات ولافتات علقت في دمشق، بعضها يبين أوصاف زيّ "المرأة المحجبة" وآخر يتحدث عن لباس "المرأة الحرة".

مشهد تلقفه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، وآخرون بالقلق على الحريات الشخصية.

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