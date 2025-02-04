المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة الاتجار في الحشيش بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات لاتجاره بالمخدرات، وتعاطي الحشيش المخدر، بمنطقة المطرية.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم أثناء مرور دورية أمنية، حيث اشتبهت في المتهم بالطريق العام يدخن سيجارة ينبعث منها دخان لاحتراق مخدر الحشيش.



وبضبط المتهم وتفتيشه عثر بحوزته على كيس داخله الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف بغرض تسهيل الاتصال على عملائه، واحرازه السيجارة للتعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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