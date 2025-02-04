الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة الاتجار في الحشيش بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات لاتجاره بالمخدرات، وتعاطي الحشيش المخدر، بمنطقة المطرية.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم أثناء مرور دورية أمنية، حيث اشتبهت في المتهم بالطريق العام يدخن سيجارة ينبعث منها دخان لاحتراق مخدر الحشيش.


وبضبط المتهم وتفتيشه عثر بحوزته على كيس داخله الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف بغرض تسهيل الاتصال على عملائه، واحرازه السيجارة للتعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة الحشيش المخدر المطرية

مواد متعلقة

إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة حيازة مخدر الهيدرو في السلام

إحالة متهم بالاتجار في مخدر الشادو بالجيزة للمحاكمة

الأمن يكشف ملابسات فيديو ضبط شخص أثناء محاولة خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بالسويس

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان، 6 فئات مستهدفة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح 82 ٪

منوعات

المزيد

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 4-2-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،عباد الشمس يسجل 105 جنيهات للتر

سعر الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي المتبقية خلال شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

تفسير رؤية النهر في المنام وعلاقتها برزق واسع ومال حلال

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق لا يرد

المزيد
الجريدة الرسمية