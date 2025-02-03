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حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة الهيروين وسلاح ناري في المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الهيروين وسلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، في المطرية.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أحرزوا بقصد الاتجار الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا وفرد خرطوش وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري كونه غير مصرح له بحيازته أو إحرازه.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 40 لفافة  بداخلها مسحوق بيج للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه كيلو جرام.


وكشف  تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن فرد خرطوش صناعة محلية  كامل الأجزاء وسليم وصالح للاستخدام، وأن الطلقات صالحة وتستخدم على ذات السلاح الناري.


وكان قسم شرطة المطرية ألقى القبض على المتهمين أثناء مرور دورية أمنية حيث تم الاشتباه بهما وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحيازتهم على المواد المخدرة وأسلحة نارية ومبلغ مالي وهاتفين محمول.


وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بغرض الربح والاتجار الغير مشروع والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة مخدر الهيروين النيابة العامة

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