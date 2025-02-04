7 تريلات مواد غذائية وجهاز عرائس، هدية السيسي لأهالي الدقهلية احتفالا بالعيد القومي (صور)

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، بتفقد سيارات قوافل المساعدات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، المقدمة من عدد من الجمعيات بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي، والبالغ عددهم 7 سيارات"تريلا".

هدية السيسي للدقعلازية اختفالا بالعيد القومي

تحمل مساعدات متنوعة تضم كراتين مواد غذائية متنوعة، وأجهزة عرائس، وثلاجات وغسالات وبوتاجازات ومراتب وبطاطين، وغيرها من أنواع المساعدات، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وذلك في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي.



توزيع 16 ألف كرتونة مواد غذائية وأجهزة عرائس

وأكد محافظ الدقهلية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي التخفيف عن كاهل المواطنين بمختلف الطرق، ومنها تقديم مساعدات غذائية وتجهيزات العرائس، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لـ الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

محافظ الدقهلية يتفقد محتويات هدية السيسي

وتفقد محافظ الدقهلية محتويات السيارات السبع المحملة بالمساعدات، ومحتويات الكراتين، وأشاد بجودة المنتجات والسلع، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير احتياجات ومطالب المواطنين المستحقة، وشدد على ضرورة التأكد من وصول المساعدات للمستحقين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.



استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في تقديم المساعدات

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في تقديم المساعدات، مشيدا بالدور الذي قامت به الجهات المشاركة في إطلاق قافلة المساعدات وتضم مديريه التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بمشاركه عدد من الجمعيات، جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن،

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