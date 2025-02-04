لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، "كونتكت ناو" تطلق نظام مايسترو

أعلنت شركة " كونتكت كريدي تك"، إحدي شركات مجموعة " كونتكت المالية القابضة "، عن إطلاق نظام "مايسترو" الجديد عبر تطبيقها " كونتكت ناو"، ويأتي هذا الابتكار ليضع معايير جديدة في سوق التمويل الاستهلاكي في مصر والمنطقة، حيث يمنح التطبيق العملاء التحكم الكامل في تصميم خطط السداد بما يتناسب مع احتياجاتهم المالية وأهدافهم.

نقلة نوعية في مفهوم التقسيط

وكشفت " كونتكت " قي بيان لها صدر صباح اليوم أن نظام " مايسترو" يُعد نقلة نوعية في مفهوم التقسيط، حيث يتيح للعملاء تخصيص تفاصيل خططهم بشكل كامل من خلال لوحة تحكم رقمية شاملة وسهلة الاستخدام، حيث يمكن للعملاء الآن اختيار مدة السداد من 6 إلى 60 شهرًا، وتحديد المصاريف الإدارية التي تناسبهم، حيث تكمن الميزة الأبرز في القدرة على ضبط نسبة الفائدة لتصل إلى 0% ببساطة عبر تعديل المصاريف الإدارية كما، تُعرض كافة التفاصيل بشكل فوري داخل التطبيق، مما يضمن تجربة شفافة وسهلة.

مدة السداد ونسبة الفائدة والمصاريف الإدارية

وبين المهندس عمر الفقي، العضو المنتدب لشركة " كونتكت كريدي تك "، أن نظام " مايسترو " ليس مجرد منتج جديد بل أنه ثورة حقيقية في سوق الخدمات المالية المصري والشرق الأوسط.



وأوضح العضو المنتدب لـ " كونتكت كريدي تك " أنه للمرة الأولي، يمكن للعملاء أن يصبحوا مايسترو تعاملاتهم، ويتحكمون بكل شفافية في كل عنصر من عناصر خططهم، سواء كانت مدة السداد أو نسبة الفائدة أو المصاريف الإدارية، مؤكدًا أن هذه المرونة الرقمية تعكس التزامنا المستمر بابتكار حلول مالية تجعل حياة عملائنا أسهل وأكثر شفافية. كما نشعر بالفخر كوننا الأوائل في تقديم هذه التجربة المتطورة التي تُبسط عملية التقسيط وتحولها إلى رحلة ممتعة وملائمة للجميع.



ومن جانبه قال الأستاذ سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " إن إطلاق " مايسترو " يعكس رؤيتنا الطموحة في تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، مشيرًا إلى أن هذا النظام المبتكر يمنح عملائنا القدرة على تخصيص خططهم بما يناسب احتياجاتهم، مع شفافية غير مسبوقة تجعل كل خطوة واضحة ومفهومة.

العلاقة بين العميل والخدمات المالية

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " مع " مايسترو "، لا نقدم مجرد حل تقسيط بل تجربة تضع العميل في مركز القيادة، ليصبح هو" مايسترو " كل قراراته المالية، وهذه الخطوة تمثل بداية فصل جديد في التكنولوجيا المالية التي ترتكز على تعزيز رضا العملاء وتلبية تطلعاتهم بطرق مبتكرة ومتطورة.



وتابع زعتر: يتيح نظام "مايسترو" تجربة مرنة تبدأ باختيار العميل لمدد السداد التي تناسبه، ثم تحديد رسوم الخدمة الإدارية، وكل تغيير يُجريه العميل ينعكس مباشرة على نسبة الفائدة والقيمة النهائية بمجرد الانتهاء من إعداد الخطة، يتم تحديث المعاملة تلقائيًا في نظام التاجر، مما يضمن تجربة سلسة وفعالة.



واختتم الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " تصريحاته: بهذا النظام الجديد تُعيد "كونتكت ناو" تعريف العلاقة بين العميل والخدمات المالية، حيث يصبح العميل شريكًا فعليًا في تصميم الحلول التي تلبي احتياجاته بوضوح وسهولة و" مايسترو" ليس مجرد إضافة للسوق، بل هو بداية لمستقبل جديد في التقسيط الذكي.

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