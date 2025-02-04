عقب تداول واقعة تغيبه، الأمن يعيد أجنبي الجنسية لأسرته بعين شمس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بالقاهرة، ونجاح الأجهزة الأمنية فى العثور عليه وإعادته لوالدته.





عقب تداول الواقعة.. الأمن يعيد أجنبى الجنسية لأسرته بعين شمس

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة.



وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها " يعانى من مرض التوحد" عقب خروجه من مسكنهما.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المبلغ بغيابه بدائرة قسم شرطة النزهة، وتم تسليمه لوالدته عقب أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، وتقدمت بالشكر لرجال الشرطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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