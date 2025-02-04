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حوادث

تجديد حبس سائق توك توك متهم بدهس شاب وسرقة متعلقاته بمدينة نصر 45 يوما

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي بمحكمة  جنايات القاهرة تجديد حبس متهم بدهس أحد الأشخاص وسرقة متعلقاته بمدينة نصر، 45 يوما على ذمة التحقيق.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا بوفاة (أحد الأشخاص) بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر إصطدام مركبة "توك توك" به، واستيلاء قائد المركبة على متعلقاته وهروبه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق- مقيم بدائرة القسم  ومركبة " التوك توك" وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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