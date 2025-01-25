السبت 25 يناير 2025
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حوادث

قرار من النيابة بشأن دهس توك توك لشاب في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة مدينة نصر، بالتحفظ علي مركبة "توك توك" على خلفية اتهام قائدها بدهس أحد الأشخاص محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

 

مصرع شاب صدمه توك توك فى مدينة نصر

 تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوفاة (أحد الأشخاص) بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر إصطدام مركبة "توك توك" به، واستيلاء قائد المركبة على متعلقاته وهروبه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق- مقيم بدائرة القسم  ومركبة " التوك توك" وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة

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