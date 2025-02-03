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اقتصاد

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 3/2/2025 ؟

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

 تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع الحبة قيمة 25-26 ألف جنيه للطن بالأسواق اليوم الإثنين الموافق 3/2/2025 وتراوح الأرز الأبيض العريض بين27-29 ألف جنيه للطن.

تشهد الفترة الحالية  زيادة  في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية، وذلك استعدادا لشهر رمضان

وتشهد أسعار الأرر استقرارا ملحوظا، وقامت العديد من الشركات المنتجة للأرز بطرح عروض أسعار على الأرز، وتترواح الأسعار بداية من 26،30 و35 جنيها للكيلو المعبأ 

 

 أسعار الأرز اليوم الإثنين 

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيه للطن. 

 سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

 

سعر الارز اليوم
سعر الأرز اليوم

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

وترصد فيتو أسعار بعض الشركات المنتجة لسلعة الأرز كالتالي: 

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

ارز ابيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم ارز ابيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

 

سعر الارز
سعر الأرز

 

“ اتحاد الصناعات ”: توافر الأرز وانخفاض أسعاره قبل رمضان 
  وأكد رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات، استقرار اسعار الارز بالسوق المحلى، نفيا  وجود أزمة في توافر الأرز أو ارتفاع أسعاره بحلول شهر رمضان المبارك. واشار  انخفاض أسعار الأرز إلى 1200 جنيه في الطن بعد الارتفاع الذي شهده الأيام الماضية. وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيها إلى 33 جنيها للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

 

وأشار إلى أنه باستقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة، لن يكون هناك حاجه إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للإستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

 

وأكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية استقرار أسعار الأرز، بعدما شهد ارتفاعا في الطن بنحو ألفين جنيه خلال الفترة الماضية. وأشار إلى انخفاض سعر طن الأرز، اليوم، بنحو ألف جنيه، مؤكدا استقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة بحلول شهر رمضان الكريم. 

 

يد الاستيراد 5- دراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها ووجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حاليًا من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.

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