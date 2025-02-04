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رياضة

جواو فيليكس يخضع للكشف الطبي اليوم في ميلان

جواو فيليكس
جواو فيليكس

يخضع البرتغالي جواو فيليكس، نجم تشيلسي، للكشف الطبي في ميلان، صباح اليوم الثلاثاء.


وكان ميلان اتفق بالفعل مع تشيلسي على صفقة جواو فيليكس أمس، لذا حجز الروسونيري مكانا للاعب البرتغالي في رابطة الدوري الإيطالي قبل أن يخضع للكشف الطبي.

ووفقا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، سيعلن ميلان صفقة فيليكس بمجرد اجتياز اللاعب الكشف الطبي والحصول على التصريح الرياضي في إيطاليا.


وأشارت إلى أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة دون وجود خيار شراء محدد، حيث سيدفع ميلان 5 ملايين يورو إجمالا، مقسمة إلى مليوني يورو قيمة الإعارة، و3 ملايين يورو راتب للاعب.  

وخاض جواو فيليكس 20 مباراة مع تشيلسي في الموسم الحالي، ونجح في إحراز 7 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في مختلف البطولات.

 

وأكد نادي ميلان الإيطالي، رحيل نجمه الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر، نجم وسط الفريق، خلال الدقائق الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

تفاصيل انتقال إسماعيل بن ناصر إلى مارسيليا الفرنسي 

وقال الروسونيري ميلان في بيان عبر موقع الرسمي: "يعلن نادي ميلان أن بن ناصر انضم إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء".

وعبر النادي عن تمنياته بالتوفيق لإسماعيل في بقية الموسم الجاري.

 

وبحسب تقارير صحفية، فإن ميلان اتفق مع مارسيليا على إعارة بن ناصر مقابل مليون يورو، مع خيار شراء لجعل الصفقة دائمة في صيف 2025 مقابل 12 مليون يورو إضافية إلى جانب 3 ملايين أخرى كمكافآت.

 

 

 

وانضم صاحب الـ27 عامًا إلى ميلان في صيف عام 2019، قادما من إمبولي، بتكلفة بلغت 17.2 مليون يورو.

وخلال فترته بالروسونيري، شارك الجزائري في 178 مباراة بقميص الفريق، ساهم خلالهم في تسجيل 20 هدفا، حيث سجل 8 وصنع 12. 

 

 

 

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فيليكس ميلان رابطة الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي

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