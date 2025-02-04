تكرر ظهورها به في بوسترات مسلسلاتها، هل اللون الأحمر بدرجاته تميمة حظ لياسمين عبد العزيز؟

لفتت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار بإطلالتها الساحرة باللون الأحمر في البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد وتقابل حبيب، وكانت الإطلالة جذابة كعادة ياسمين عبد العزيز.

ولفت لون الفستان الذي ظهرت به ياسمين على البوستر الأنظار، وأعاد بلونه الذي ينتمي إلى درجات الأحمر الأذهان إلى إطلالات سابقة لها في بوسترات أنجح أعمالها وكانت أيضا باللون الأحمر مما زاد التساؤلات هل هي صدفة أم أن هذا اللون هو تميمة حظ لياسمين؟

بوسترات مسلسلي اللي مالوش كبير ونحب تاني ليه

فلم تكن هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها ياسمين اللون الأحمر في بوسترات أعمالها، فقد سبق أن تألقت به في بوسترات مسلسل اللي مالوش كبير الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

كما ظهرت به أيضا في بوستر مسلسلها ونحب تاني ليه الذي كان نجاحه مدويا وكان برفقة الفنان كريم فهمي.

ويترقب الجمهور دوما أعمال ياسمين عبد العزيز الجديدة حيث أنها واحدة من أبرز نجمات الموسم الرمضاني في السنوات الأخيرة.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، وكريم فهمى، وإيمان السيد، وصلاح عبد الله، ومحمود ياسين جينيور، ونيكول سابا، أنوشكا، وحنان سليمان، ورشوان توفيق وبدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

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