الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تكرر ظهورها به في بوسترات مسلسلاتها، هل اللون الأحمر بدرجاته تميمة حظ لياسمين عبد العزيز؟

ياسمين عبد العزيز،
ياسمين عبد العزيز، فيتو

لفتت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار بإطلالتها الساحرة باللون الأحمر في البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد وتقابل حبيب، وكانت الإطلالة جذابة كعادة ياسمين عبد العزيز.  

ولفت لون الفستان الذي ظهرت به ياسمين على البوستر الأنظار، وأعاد بلونه الذي ينتمي إلى درجات الأحمر الأذهان إلى إطلالات سابقة لها في بوسترات أنجح أعمالها وكانت أيضا باللون الأحمر مما زاد التساؤلات هل هي صدفة أم أن هذا اللون هو تميمة حظ لياسمين؟

بوسترات مسلسلي اللي مالوش كبير ونحب تاني ليه

فلم تكن هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها ياسمين اللون الأحمر في بوسترات أعمالها، فقد سبق أن تألقت به في بوسترات مسلسل اللي مالوش كبير الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

 كما ظهرت به أيضا في بوستر مسلسلها ونحب تاني ليه الذي كان نجاحه مدويا وكان برفقة الفنان كريم فهمي.  

ويترقب الجمهور دوما أعمال ياسمين عبد العزيز الجديدة حيث أنها واحدة من أبرز نجمات الموسم الرمضاني في السنوات الأخيرة.  

  أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب  بطولة ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، وكريم فهمى، وإيمان السيد، وصلاح عبد الله، ومحمود ياسين جينيور، ونيكول سابا، أنوشكا، وحنان سليمان، ورشوان توفيق وبدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان كريم فهمي اللي مالوش كبير ياسمين عبد العزيز للى مالوش كبير
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان، 6 فئات مستهدفة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح 82 ٪

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

منوعات

المزيد

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 4-2-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،عباد الشمس يسجل 105 جنيهات للتر

سعر الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي المتبقية خلال شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

تفسير رؤية النهر في المنام وعلاقتها برزق واسع ومال حلال

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق لا يرد

المزيد
الجريدة الرسمية