السبت 25 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ياسمين عبدالعزيز تستأنف تصوير "وتقابل حبيب" بعد وفاة والدها

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

تستأنف الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصوير أحداث مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب” المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم، بين ديكورات العمل الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر، بعد وفاة والدها خلال الأيام الماضية.

والمشاهد التي سيتم تصويرها تجمع بينها وبين الفنان كريم فهمي الذى يلعب دور البطولة أمامها، وتستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من يومين داخل ديكور شقتها بمدينة السادس من أكتوبر.

وتلعب أنوشكا شخصية والدة ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث العمل، وتساندها في حياتها، بسبب الأزمات التي تتعرض لها. 

 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

 

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

 

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