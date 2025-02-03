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رياضة

شاهد، راموس يجري الفحص الطبي استعدادا للانضمام لمونتيري المكسيكي

راموس،فيتو
راموس،فيتو

أكد فابريز رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق، سينضم إلى نادي مونتيري  المكسيكي، خلال الشتاء الجاري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اكس فيديو لراموس خلال تواجده بنادي مونتيري  المكسيكي لإجراء الكشف الطبي.

https://x.com/ramos_world/status/1886346218277589070?t=kfKv5HGnOCVJeTe5Nj-xlg&s=19

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “سيوقع سيرجيو راموس مع نادي مونتيري  المكسيكي هذا الأسبوع، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين”.

ولم ينضم راموس لأي نادٍ منذ رحيله عن نادي إشبيلية الإسباني، عقب نهاية الموسم الماضي 2023-2024.

ويضم مونتيري أوليفير توريس وسيرجيو كاناليس الذي لعب رفقته في ريال مدريد.

ويدرب الفريق مارتين ديميكيليس مدافع بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وريفر بليت السابق.

وتوج راموس مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين في حديقة الأمراء.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي كما سجل راموس 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.

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