الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة أجنبيين للجنايات بتهمة الشروع في قتل شاب وسرقته بمدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطلين أجنبيين بتهمة الشروع في قتل شاب، وسرقته بالحي العاشر، للمحاكمة الجنائية.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر.

التحريات الأولية كشفت أن المصاب يدعى إبراهيم يبلغ من العمر 38 سنة، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد مجهولين، افتعلا معه مشاجرة أمام مطعم بالحي العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.
وأضافت التحريات أن المتهمين أحدثا بالمجني عليه طعنة نافذة بالصدر، وأخرى أسفل الذقن ثم سرقا متعلقاته الشخصية وأوراقه الشخصية ولاذا بالفرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر الادارة العامة لمباحث القاهرة غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة

مواد متعلقة

اليوم، فصل جديد في محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية شهيرة

تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء بالمحافظات خلال حملات تفتيشية بالمحال والعقارات

موعد محاكمة عصابة نسائية بتهمة سرقة الحقائب في المطرية
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان، 6 فئات مستهدفة

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح 82 ٪

اليوم، محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

سعر الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

على غرار يوروفيجن، بوتين ينتقم من الغرب بمسابقة غنائية دولية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

كوكتيل لم تشهده مصر، تحذير غير مسبوق من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية خلال 24 ساعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ماذا قال رئيس هيئة الدواء المصرية عن أزمة نقص الأدوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النهر في المنام وعلاقتها برزق واسع ومال حلال

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق لا يرد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية