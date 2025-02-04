إحالة أجنبيين للجنايات بتهمة الشروع في قتل شاب وسرقته بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطلين أجنبيين بتهمة الشروع في قتل شاب، وسرقته بالحي العاشر، للمحاكمة الجنائية.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر.

التحريات الأولية كشفت أن المصاب يدعى إبراهيم يبلغ من العمر 38 سنة، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد مجهولين، افتعلا معه مشاجرة أمام مطعم بالحي العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وأضافت التحريات أن المتهمين أحدثا بالمجني عليه طعنة نافذة بالصدر، وأخرى أسفل الذقن ثم سرقا متعلقاته الشخصية وأوراقه الشخصية ولاذا بالفرار.

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