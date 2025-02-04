الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

وجدت رسائل غير لائقة على هاتفها، اعترافات المتهم بقتل زوجته في عين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أدلى عاطل متهم بقتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها بمنطقة عين شمس، باعترافات تفصيلية أمام  نيابة عين شمس.


وقال المتهم إنه شك في زوجته بعد أن سمعها تتحدث في الهاتف مع أشخاص غرباء، وشاهد رسائل نصية على هاتفها من رجل يصفها بأوصاف لا تليق. 


وأضاف المتهم أنه عندما عاتب زوجته نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها على التعدي عليها بالضرب والطعن حتى سقطت غارقة في دمائها.

 

 الجثة لسيدة ترتدي كامل ملابسها في العقد الرابع من العمر

وأفادت مناظرة النيابة بأنه عثر بالجثة على جروح قطعية بالذقن والرأس أدت إلى نزيف داخلي ومن ثم الوفاة.

 

مصرع سيدة على يد زوجها

كان تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة ربة منزل، عمرها 33 عامًا، مصابة بجروح متفرقة في الذقن والرأس، إضافة إلى كدمات واضحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
وأشارت  التحريات، إلى أن زوج المجنى عليها هو مرتكب الجريمة، وأقدم على قتل زوجته بدافع الشك في سلوكها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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