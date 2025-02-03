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حوادث

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها بعين شمس

ربة منزل لقيت مصرعها
ربة منزل لقيت مصرعها علي يد زوجها بعين شمس

كشفت مناظرة  نيابة عين شمس لجثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها بسبب شكه فى سلوكها بمنطقة عين شمس، أن الجثة لسيدة ترتدي كامل ملابسها في العقد الرابع من العمر.

وأضافت المناظرة أنه عثر بالجثة على جروح قطعية بالذقن والرأس أدت إلى نزيف داخلي ومن ثم الوفاة.

مصرع سيدة على يد زوجها

 تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

 

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث عُثر على جثة ربة منزل، عمرها 33 عامًا، مصابة بجروح متفرقة في الذقن والرأس، إضافة إلى كدمات واضحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة

وأشارت  التحريات، إلى أن زوج المجنى عليها هو مرتكب الجريمة، وأقدم على قتل زوجته بدافع الشك في سلوكها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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نيابة عين شمس منطقة عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة

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