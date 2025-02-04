موعد مباراة المصري ووادي دجلة في كأس مصر والقناة الناقلة

كأس مصر، يلتقي المصري البورسعيدي، بقيادة علي ماهر، اليوم الثلاثاء، نظيره وادي دجلة، بقيادة محمد الشيخ، ضمن منافسات الدور الـ 32 بكأس مصر، موسم 2024-2025.

موعد مباراة المصري ووادي دجلة

يلتقي المصري مع وادي دجلة في الثانية والنصف اليوم الثلاثاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة المصري ووادي دجلة

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة المصري ضد وادي دجلة في دور الـ 32 بكأس مصر.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من السيد منير حكمًا للساحة، مصطفى عطية مساعدًا أول، أحمد عبد المنعم شعبان مساعدًا ثانيًا، محمد معاطي حكمًا رابعًا.

وتأهل وادي دجلة، إلى دور الـ 32 بكأس مصر، بعد الفوز على السكة الحديد، بهدف دون مقابل، في الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري ضد وادي دجلة، مع البنك الأهلي في دور الـ16 من كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 7 مارس المقبل.

كان المصري ودع بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي، عندما خسر في الدور نصف النهائي أمام بيراميدز، بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4ـ3، حيث كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويقام اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير، المباراتان المؤجلتان من دور الـ32 بكأس مصر، حيث تجمع الأولى بين المصري البورسعيدي ووادي دجلة، في تمام الثانية والنصف عصرًا، على ستاد السويس الجديد.

أما الثانية، يواجه من خلالها بيراميدز نظيره المنصورة، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ستاد الدفاع الجوي.

وكانت قرعة كأس مصر وضعت بيراميدز في مسار والزمالك في مسار آخر حتى نهائي البطولة بعد تطبيق اللائحة بعدم مشاركة الأهلي لانسحابه بالموسم الماضي.

مسار الزمالك في كأس مصر حتي النهائي

دور الـ32: فاز الزمالك على أبو قير للأسمدة 2-0.

دوري الـ16: الزمالك يلتقي مع مودرن سبورت.

دور الـ8: حال تأهل الزمالك يلعب مع الفائز من سموحة.

دور الـ4: حال تأهل الزمالك إلى الدور نصف النهائي، سيواجه المتأهل من مباراة سيراميكا كليوباترا مع الجونة..

المباراة النهائية، حال تأهل الزمالك فسيواجه المتأهل من المسار الأول الذي يأتي نادي بيراميدز على رأسه.

مسار بيراميدز في كأس مصر حتي النهائي

دور الـ32: بيراميدز يواجه المنصورة.

دوري الـ16: حال تأهل بيراميدز يلتقي مع المقاولون العرب.

دور الـ8: حال تأهل بيراميدز يلعب مع إنبي.

دور الـ4: حال تأهل بيراميدز سيواجه الفريق المتأهل من المباريات: غزل المحلة ضد فاركو، البنك الأهلي مع الفائز من المصري البورسعيدي ووادي دجلة.

المباراة النهائية: حال تأهل بيراميدز سيواجه المتأهل من المسار الثاني الذي يأتي نادي الزمالك على رأسه.

وجاءت أبرز مفاجآت كأس مصر موسم 2024-2025 هي تأهل تيم إف سي أحد أندية دوري القسم الثاني ب على حساب الاتحاد السكندري من دور الـ 32، بالإضافة لتأهل المقاولون أحد أندية دوري المحترفين على حساب بتروجيت بدور الـ 32 بركلات الترجيح.

نتائج مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

بيراميدز ضد المنصورة - تقام اليوم 4 فبراير - 5:30 مساءً

بتروجيت × المقاولون العرب - فوز المقاولون بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي (انتهت)

إنبي × حرس الحدود - فوز إنبي 1-0 (انتهت)

الإسماعيلي × طنطا 1-0 (انتهت)

غزل المحلة ضد سبورتنج 1-0 (انتهت)

فاركو × الترسانة - فوز فاركو 3-1 (انتهت)

البنك الأهلي × بترول أسيوط 1-0 (انتهت)

المصري ضد وادي دجلة تقام اليوم 4 فبراير - 2:30 مساءً

الزمالك × أبو قير للأسمدة 2-0 (انتهت)

مودرن سبورت ضد الشمس 5-2 (انتهت)

سموحة × منتخب السويس 1-0 (انتهت)

زد إي سي × ديروط - فوز زد 3-1 (انتهت)

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 3-0 (انتهت)

طلائع الجيش × الأولمبي - فوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 (انتهت)

الجونة × القناة - فوز الجونة 2-0 (انتهت)

الاتحاد السكندري ضد تيم إف سي 0-2 (انتهت)

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

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