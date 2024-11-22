رئيس منية النصر يتفقد ليلا مستشفى المركز لمتابعة سير العمل وانضباط العاملين (صور)

أجرى محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية جولة ليلية تفقد خلالها مستشفى منية النصر لمتابعة سير العمل وانضباط العاملين.



جولة في مستشفى منية النصر

وتأتي الجولة في ضوء تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

حسن سير العمل وانضباط العاملين

رافق رئيس منية النصر في جولته أحمد عرفة نائب رئيس المركز مستشفى منية النصر للتأكد من حسن سير العمل وانضباط العاملين ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى وخاصة أقسام الاستقبال والعناية المركزة.



توافر المستلزمات الطبية والأدوية

وشدد رئيس المركز على ضرورة توافر المستلزمات الطبية والأدوية بصورة منتظمة وانضباط العاملين بالمستشفى.

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