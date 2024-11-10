الأحد 10 نوفمبر 2024
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بحث تشغيل مكتب الصحة بمراكز محافظة قنا على مدار اليوم (صور)

بحث تشغيل مكتب الصحة
بحث تشغيل مكتب الصحة بمراكز محافظة قنا على مدار اليوم، فيتو

 عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اجتماعًا لمناقشة تشغيل عدد من مكاتب الصحة على مدار اليوم بهدف تقديم خدمات مكاتب الصحة للمواطنين على مدار اليوم بمراكز المحافظة.

 حضر الاجتماع، كل من: الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية والدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وعدد من المسئولين.

ناقش الاجتماع تشغيل مكتب الصحة بالمراكز على مدار اليوم بهدف تقديم الخدمات الوقائية وتصاريح الوفاة بتلك المكاتب.

 

التعاون المشترك بين كافة الجهات المختلفة

 وخلال الاجتماع ناقش وكيل الوزارة دعم تلك المراكز بالفرق الطبية المختلفة من الأطباء والفرق المعاونة لتقديم خدماتهم بصورة مستمرة لضمان حصول المواطنين على الرعاية الطبية وتنفيذ الإجراءات القانونية للمواطنين حال الحاجة إلى ذلك.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع ضرورة التعاون المشترك بين كافة الجهات المختلفة التابعة للقطاع الصحي لضمان حصول المواطنين على مثل تلك الأوراق والإجراءات والأعمال الوقائية.

 

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